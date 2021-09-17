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17.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал 5 главных трендов на логистическом рынке

Текст: Дмитрий Хохлов
Пандемийный 2020 год принес убытки многим логистическим компаниям в России. Уже на начало мая прошлого года они составляли не менее 230 миллиардов рублей. Больше всего пострадал сегмент авиационных грузоперевозок, который практически прекратил логистические операции. Впрочем, стивидоры и компании по оказанию автотранспортных услуг также оказались в не самом выгодном положении. Зато было замечено формирование нового тренда: основная часть грузовых потоков стала приходиться на железнодорожные перевозки. Итоговую динамику предсказать невозможно - все зависит от того, по какому сценарию будут дальше развиваться события и ждут ли нас новые жесткие ограничения.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Важно понимать, что кризис пока не миновал и ситуация в секторе грузоперевозок еще долго будет оставаться нестабильной. Одно из ярких тому подтверждений - вспышка COVID-19 в китайском порту Шэньчжэнь. В мае этого года местное судоходство закрылось из-за риска дальнейшего распространения коронавируса, вследствие чего грузы попали к получателям на 2-2,5 недели позднее планируемой даты. О том, какие тренды будут сохраняться в оставшиеся до конца года месяцы, "РГ" рассказал основатель сервиса GetTransport.com Александр Сапов.

Фото: РИА Новости
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Демпинг цен на логистические услуги. Снижение стоимости грузоперевозок значительно ускорилось. Причина - в общем снижении спроса и простаивании транспортных средств. В таких условиях компаниям приходится идти на уменьшение стоимости услуг, чтобы удержать имеющихся клиентов и привлечь новых. Так, произошло снижение цен в сфере перевозок автотранспортом, из-за того, что их объем снизился за первые месяцы 2021 года на 6,9% по сравнению с прошлым годом. Меньше интереса стали проявлять и к морским перевозкам.

Уменьшение числа мелких грузоперевозчиков. Небольшим логическим организациям практически невозможно удержаться на плаву в отличие от крупных брендов перевозки грузов: у последних больше финансовых возможностей, чтобы попросту переждать не самый прибыльный период. Некоторая часть малых и средних перевозчиков придут к объединению между собой или слиянию с крупными грузоперевозчиками. Главный логистический тренд года - коллаборации. И это правильный выбор: объединив свои усилия, небольшие логистические предприятия смогут укрепить свои позиции на рынке. А для некоторых перевозчиков это единственный способ избежать банкротства.

Повышение спроса на ремонтные услуги. Пандемия и вызванный ею экономический кризис - не лучшее время для крупных приобретений. Отлично понимают это и логистические компании. Гораздо чаще они стали тратить деньги на ремонт и техобслуживание, чтобы поддерживать на высоком уровне уже эксплуатируемый транспорт.

Фото: iStock
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Рост популярности "сборных" грузов. Малогабаритные товары различных заказчиков, которые доставляются по одному направлению, позволяют снизить транспортные расходы и обеспечить более выгодные цены на доставку.

Услуга бесконтактной доставки. Особый интерес к ней стали проявлять в прошлом году, когда началась первая волна пандемии. И такой способ заботы о клиенте за прошедшие месяцы превратился едва ли не в обязательное условие ведения логистического бизнеса. В новых реалиях безопасность при получении груза приобрела первостепенную важность - и с этим уже смирились крупный ретейл, маркетплейсы и предприятия общепита.

Экономика ВЭД

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