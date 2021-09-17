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17.09.2021 08:46
Рубрика: Экономика

Эксперт ОНФ рассказала, почему важно следить за кредитной историей

Текст: Евгения Думанская

Россияне, которые не следят за своей кредитной историей, могут вдруг обнаружить, что на них открыты займы, которых они не оформляли, рассказала эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ Александра Пожарская.

Мошенники могут запросто достать паспортные данные гражданина, а также существуют онлайн-сервисы, где заемщик идентифицируется с помощью кода из СМС. Мошенники используют номера сим-карт, которые не привязаны к конкретному человеку, и отследить их довольно сложно. В результате могут быть оформлены кредиты.

"Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга", - отметила эксперт.

Иногда, чтобы увеличить свою прибыль, злоумышленники какое-то время создают для жертвы положительную кредитную историю. Они берут первый заем и стабильно его выплачивают, потом оформляется более крупная сумма, кредит по которой тоже обслуживается. Когда лояльность микрофинансовой организации возрастает, мошенники берут максимальную сумму и исчезают.

Фото: iStock
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Чтобы обезопасить себя, Пожарская рекомендует следить за кредитной историей. Ее можно бесплатно проверять каждые полгода через Бюро кредитных историй, а если возникают какие-то опасения вне этих сроков - заказать выписку за деньги.

"Также у крупнейших банков есть кредитный рейтинг, за ним можно следить бесплатно и постоянно. Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю", - пояснила специалист в беседе с радио Sputnik.

Если при проверке обнаружилась какая-то посторонняя активность, нужно обязательно обратиться в полицию.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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