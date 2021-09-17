Эксперты выявили нарушения в половине пивной продукции

Около 55% пивной продукции, представленной в российских магазинах, не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. Также наблюдаются нарушения в составе продукта. Такие выводы сделали эксперты "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) по результатам мониторинга более 106 образцов пива в разных регионах страны.

В частности, как показал мониторинг ОПИ, производители часто указывают некорректные данные в наименовании продукции, неверно обозначают адрес изготовителя, энергетическую ценность, дату изготовления. Кроме того, отсутствует информация о государственных стандартах, содержании этилового спирта и вредных веществ, противопоказаниях к применению, а также информация о вреде употребления алкогольной продукции.

Сокрытие от потребителей такой информации "существенно повышает риск причинения вреда здоровью граждан при употреблении данной продукции", считают в ОПИ и советуют потребителям относиться к приобретению пива "с разумной осторожностью".

Доля нелегального пива на российском рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%, говорил ранее "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сейчас в стране проходит эксперимент по маркировке пива, в ходе которого и станет точно понятен объем нелегального рынка. Эксперимент планируется завершить к сентябрю 2022 года. После этого будут определены даты введения обязательной маркировки пива. Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией.