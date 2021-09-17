Неизвестный ранее конструктивный элемент обнаружен в пирамиде майя

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении обследования на археологическом участке Сочитекатль обнаружили ранее неизвестный элемент пирамиды, который представляет собой оригинальную жертвенную лестницу с двумя мужскими скульптурами.

Об открытии сообщается на сайте INAH. Работы проводились под патронажем Министерства культуры Мексики. Задачей археологов была консервация исторически важного памятника. Но в результате они неожиданно даже для самих себя совершили важное открытие.

Речь идет о круглой пирамиде в городе майя Сочитекатль, которая, как казалось, давно и хорошо изучена. Во время реставрационных работ археологи наткнулись на ступени, которые, как показало дальнейшее исследование, оказались оригинальной лестницей высотой 11 метров.

По словам куратора работ Лауры Ледесмы Гальегос, считается, что эта пирамида была возведена в период с 700 по 900 годы нашей эры. Обнаруженная лестница, вероятно, выполняла сакральную функцию. Ученые считают, что она вела к месту подношения богам.

Два таких подношения были обнаружены археологами на вершине лестницы. Это оказались мужские статуэтки высотой 25 сантиметров каждая. Фигурки похожи друг на друга. Они изображают мужчин в набедренных повязках красного цвета, головы которых украшают тщательно вырезанные головные уборы. В руках они держат дубинки и свитки, последние изготовлены из глины.

По мнению ученых, это могли быть фигурки очень важных людей, занимавших высшее положение в своем обществе. Например, это мог быть высокопоставленный жрец или член правящей семьи. Глиняные свитки, вероятно, символизируют амате - так называли родословные важных персон. Рядом со статуэтками также были найдены два жертвенных сосуда.

Находка подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что Сочитекатль был заселен в два разных и длительно разделенных между собой периода. Древнейшие постройки здесь относятся еще к 600 году до нашей эры. Предыдущие исследования, проведенные два десятилетия назад, показали, что в первом или втором веке нашей эры город был оставлен его жителями.

Вероятной причиной этого ученые называют сильное извержение вулкана, которое на несколько веков сделало здешнюю местность непригодной для проживания. По одной из версий, жители могли уйти в Теотиуакан, а вернулись обратно около 600 года нашей эры. С этого момента в возрожденном городе началось бурное строительство.

Интересно, что сам город считался культовым. Есть мнение, что постоянно здесь проживала только большая община жрецов, которых обслуживало некоторое количество работников. До сих пор считалось, что здесь царил женский культ, а именно культ, посвященный богине плодородия Тласольтеотль.

Это была одна из самых почитаемых и могущественных богинь народа майя. Ее также почитали в качестве богини новорожденных детей и женщин, умерших при родах. Ранее в Сочитекатле было найдено большое количество женских фигурок, фрагменты веретен и ступок, что и навело на мысль о женском культе.

В этом отношении новая находка является уникальной, ведь две обнаруженные на вершине ритуальной лестницы мужские фигурки не укладываются в рамки сугубо женского культа. Впрочем, как говорит Ледесма, это лишь подогреет интерес исследователей и широкой общественности к историческому наследию Сочитекатля.