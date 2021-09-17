Энрике Иглесиас объявил даты двух концертов в России и выпустил альбом

Испанский певец Энрике Иглесиас собирался выступить в Москве еще в 2020 году, причем все билеты были раскуплены заранее. Но из-за пандемии концерт пришлось перенести. Зато теперь он сообщил, что споет в России даже дважды.

12 февраля 2022 года он выступит в Сочи, а два дня спустя - на московской ВТБ "Арена". Именно этот концерт и состоится взамен отмененного весной 2020 года.

Скорее всего, в Москву Энрике Иглесиас снова прилетит со своей женой - в прошлом известной российской теннисисткой Анной Курниковой, которая любит посещать свой родной город, особенно вместе с мужем.

Ну, а пока 17 сентября певец и композитор выпустил новый альбом, получивший неожиданное название - Final (Vol.1). То есть "Финал. Том первый".

Сам же он и объяснил во время видео-конференции с поклонниками в социальных сетях, почему выбрал именно такое название: "Возможно, это будет мой последний альбом. Это не то, о чем я думал все последние несколько месяцев. Нет, думал гораздо дольше - несколько лет! Наверняка будет еще и "Том второй", но тоже финальный. Пока точно не знаю. Пока уверен, что пора выпускать уже финальные релизы. И эти мысли не покидают меня еще с 2015 года".

В мае Энрике Иглесиасу исполнилось 46 лет, у него с Анной Курниковой трое детей. И, возможно, артист хочет посвящать больше времени дому и семье, или устал от карьеры?! Сам он не рассказывает, а гадать бесполезно - мало ли мы знаем звезд, проводивших "прощальные туры", а потом, как ни в чем не бывало, возвращавшиеся обратно.

Группа Scorpions делала это даже трижды!

К слову, папа певца - Хулио Иглесиас с успехом гастролировал по миру, когда ему было далеко за 70. Да и сейчас, в 77, сообщать о завершении карьеры пока не собирается. Так что - по генетическим традициям семьи - и Энрике Иглесиас, наверное, еще долго будет петь.

Кстати

В новый альбом вошли 11 треков на английском и испанских языках. Среди них немало дуэтов, в том числе, с рэперами: американским под ником Pitbull и пуэрториканским - Bad Bunny.