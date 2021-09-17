Еще один слушатель "Авторадио" стал обладателем автомобиля

Состоялся второй суперфинал игры "Много автомобилей", в ходе которого еще один слушатель "Авторадио" стал счастливым обладателем автомобиля.

16 сентября стал особенным днем для Сергея Абышкина из Ростовской области. Внимательно слушая эфир, он выиграл автомобиль. Песня от Filatov & Karas принесла слушателю "Авторадио" новый компактвэн.

Музыкальный марафон в честь второго финала игры стартовал ровно в 17:00 и продолжался до тех пор, пока призовой автомобиль не обрел своего владельца.

Побороться за новый автомобиль получили шанс все, кто зарегистрировался на сайте радиостанции, поменял гудки в мобильном телефоне на "Гимн Авторадио" и слушал эфир. Накануне деньги начали раздавать каждый час и даже чаще, суперфинал также прошел в турборежиме.

"Много автомобилей" продолжается на "Авторадио" уже восьмой сезон. В этом году общий призовой фонд игры колоссальный - 5 000 000 рублей, которые радиостанция ежедневно раздает по частям, и три семейных компактвэна. Игра продолжается и до конца года "Авторадио" раздаст слушателям еще два миллиона рублей и подарит еще один автомобиль. Зарегистрироваться в проекте можно на сайте радиостанции.