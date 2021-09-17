Франция отозвала послов из США и Австралии

МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии, передает ТАСС. Так официальный Париж отреагировал на создание Вашингтоном и Канберрой партнерства с Великобританией. Об отзыве послов объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - пояснил глава МИД Пятой Республики. - Это связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".

Он напомнил, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. Об этом стало известно днем ранее.

Ле Дриан назвал решение австралийских властей "неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами".

При этом посла из Лондона Франция отзывать не намерена.

"Нам нет необходимости консультироваться с нашим послом в Лондоне, чтобы сделать необходимые выводы, - передает агентство комментарий осведомленного источника в МИД. - Великобритания действовала в соглашательском духе".