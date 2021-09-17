Генсек ООН: Мир на катастрофическом пути к потеплению почти на 3 градуса

Отчет с оценкой национальных обязательств 191 страны в части снижения парникового эффекта, опубликованный в пятницу, показывает, что мир находится на катастрофическом пути к потеплению климата на 2,7 градуса по Цельсию, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Парижское климатическое соглашение направлено на ограничение потепления до уровня значительно ниже +2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, а если возможно, то до +1,5°C. Однако, по словам главы Всемирной организации, несоблюдение этой цели будет измеряться увеличением количества числа смертей, а средства к существованию населения планеты будут сокращены. В соответствии с Парижским соглашением каждая страна должна была пересмотреть свой "определяемый на национальном уровне вклад" (NDC) к концу 2020 года, уточняет AFP. Но, по состоянию на 30 июля, только 113 стран, на долю которых приходится менее половины мировых выбросов парниковых газов (49 процентов), фактически представили в ООН свои пересмотренные обязательства.

Благодаря этим новым обещаниям выбросы этой группы из 113 стран, включая США и ЕС, будут сокращены на 12 процентов в 2030 году по сравнению с 2010 годом. По словам ведущего эксперта ООН по климату Патрисии Эспиноса, "цифры по выбросам парниковых газов движутся в неверном направлении". 191 страна, подписавшая соглашение, взяла обязательства, что выбросы должны быть сокращены на 40 процента к 2030 году при сохранении уровня потепления ниже 1,5°C. По оценкам экспертов, каждая дополнительная доля градуса умножает драматические последствия изменения климата.

Напомним, что в ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференции стран-членов ООН по изменению климата, известная как COP26, в ходе которой мировые лидеры обсудят усилия по борьбе с климатическим кризисом. "Без действий всех стран, и в особенности крупнейших экономик, усилия могут оказаться напрасными", - со своей стороны прокомментировал отчет президент COP26 Алок Шарма. Особое внимание уделяется Китаю, на который приходится более четверти мировых выбросов углекислого газа (CO 2 ). Президент Си Цзиньпин объявил год назад о намерении добиться углеродной нейтральности к 2060 году и достичь пика выбросов "примерно в 2030 году", но без пересмотра своих обязательств.

Вопрос об ответственности крупных экономик мира является одной из постоянно повторяющихся напряженных ситуаций на дипломатической арене, связанной с изменением климата, как и вопрос о финансовой помощи. Страны Севера планеты обязались в 2009 году увеличить климатическую помощь странам Юга до 100 миллиардов долларов в год к 2020 году. Согласно данным ООН, опубликованным в пятницу, в 2019 году эта помощь составила 79,6 миллиарда долларов. Эта ситуация особенно беспокоит Антонио Гутерриша.

"Борьба с изменением климата будет успешной только в том случае, если все объединятся для сотрудничества и достижения доверия. Лидерам ведущих стран пора занять принципиальную позицию и сдержать свои обещания, иначе люди во всех странах заплатят за это цену", - заключил генеральный секретарь ООН.