Глава ЦБ оценила вероятность мирового финансового кризиса

Наступление мирового финансового кризиса по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной маловероятно.

Она отметила, что проект регулятора об "Основных направлений денежно-кредитной политики" нельзя рассматривать как "предсказание кризиса". Хотя в сценарии указан 2023 год, это условная дата, которая нужна, чтобы показать, какие последствия будут в трехлетнем периоде если этот сценарий реализуется.

По мнению Набиуллиной, начавшийся из-за пандемии кризис не связан с экономическим циклом, а стоит особняком. Она отметила, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики возможны "пузыри".

"Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков <...>И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него", - пояснила глава регулятора в интервью РБК.

Также она добавила, что роль доллара остается высокой, как на глобальном, так и на российском рынках. Со временем интерес будет снижаться в пользу других валют, но в течение какого времени это случится, сказать сложно - подобные вещи не происходят резко.