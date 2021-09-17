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Рубрика: Общество

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов проголосовал онлайн

Текст: Мария Агранович

Министр просвещения Сергей Кравцов принял участие в электронном голосовании.

Фото: Администрация Президента России
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Сегодня он посетил московскую школу № 2054 и детский сад и пообщался с ребятами и преподавателями и там же проголосовал онлайн.

"Призываю всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, - сказал министр. - Кто не может сегодня из дома электронно, 18 или 19 сентября приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор для будущего России".

Между тем

Значительная часть школ и педагогов задействована в избирательном процессе, сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

- В школах, которые не задействованы в процессе выборов или где удалось развести потоки избирателей и учащихся, учебный процесс идет в обычном режиме, - сказал Бугаев. - В остальных школах сегодня - внеурочные активности.

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