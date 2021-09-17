Явка на онлайн-голосование в регионах превысила 50%

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на портале госуслуг по информации на 15:00 мск превысила 50%. Об этом сообщили в Минцифры и ЦИК.

"В шести регионах, где голосование проводится на федеральной платформе, уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявления, получили бюллетени и проголосовали", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов в инфоцентре ЦИК.

По его оценке, это "стремительные" темпы.

Замруководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов уточнил, что пик нагрузки в онлайн-голосовании пройден.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, такой явки на онлайн-голосование в комиссии еще не наблюдали. Он напомнил, что всего было подано 2,8 млн заявлений на ДЭГ. "Все, что мы сделали с Минцифры и "Ростелекомом", больше нигде в мире не существует", - сказал он, уточнив, что имеет в виду ДЭГ и сервис "мобильный избиратель".

Булаев считает, что активность участников электронного голосования по итогам трех дней составит 90%. "Такую явку на обычных классических участках предположить себе трудно", - сказал он. Зампред ЦИК связал это с тем, что люди, голосующие электронно, понимают, зачем они это делают и они мотивированы.

ДЭГ на федеральной платформе стартовало в 08:00 в 6 регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Избиратели принимают участие в 627 избирательных кампаниях, суммарно голосуя по 1691 бюллетеню. При этом ДЭГ в Москве проводится на собственной платформе, на mos.ru.