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Рубрика: Власть

Явка на онлайн-голосование в регионах превысила 50%

Текст: Татьяна Замахина
Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на портале госуслуг по информации на 15:00 мск превысила 50%. Об этом сообщили в Минцифры и ЦИК.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"В шести регионах, где голосование проводится на федеральной платформе, уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявления, получили бюллетени и проголосовали", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов в инфоцентре ЦИК.

По его оценке, это "стремительные" темпы.

Замруководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов уточнил, что пик нагрузки в онлайн-голосовании пройден.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, такой явки на онлайн-голосование в комиссии еще не наблюдали. Он напомнил, что всего было подано 2,8 млн заявлений на ДЭГ. "Все, что мы сделали с Минцифры и "Ростелекомом", больше нигде в мире не существует", - сказал он, уточнив, что имеет в виду ДЭГ и сервис "мобильный избиратель".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Булаев считает, что активность участников электронного голосования по итогам трех дней составит 90%. "Такую явку на обычных классических участках предположить себе трудно", - сказал он. Зампред ЦИК связал это с тем, что люди, голосующие электронно, понимают, зачем они это делают и они мотивированы.

ДЭГ на федеральной платформе стартовало в 08:00 в 6 регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Избиратели принимают участие в 627 избирательных кампаниях, суммарно голосуя по 1691 бюллетеню. При этом ДЭГ в Москве проводится на собственной платформе, на mos.ru.

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