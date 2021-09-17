Нейросеть восстановит "мертвый язык" древних табличек из Месопотамии

Искусственный интеллект помогает израильским историкам расшифровать написанные на аккадском языке глиняные таблички из Месопотамии возрастом около 4500 лет.

Как сообщает New Scientist, аккадский - мертвый язык, на котором говорили в древних государствах междуречья Тигра и Евфрата. Это самый древний из известных семитских языков, который предшествует арамейскому, ивриту и арабскому.

Специалисты по археологии из Департамента наследия Израиля и Университета Бар-Илан изучают язык глиняных табличек, где надписи состояли из клиновидных оттисков. Так как таблички очень хрупки, то до сегодняшних дней доходят лишь фрагменты записей.

Оцифрованные тексты анализируются и изучаются с помощью алгоритмов машинного обучения, чтобы раскрыть секреты древней Персидской империи VI-IV вв. до н. э. Это может создать ИИ, способный восстанавливать поврежденные тексты, находя подходящие слова для использования в недостающих разделах.