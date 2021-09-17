И.о. министра обороны Нидерландов ушла в отставку

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд приняла решение подать в отставку в связи с критикой ее действий по эвакуации людей из Афганистана. Об этом она сообщила в пятницу после совещания партии "Христианско-демократический призыв", членом которой она является.

"Поскольку мое пребывание на посту является предметом обсуждения, то я больше не могу выполнять свою работу должным образом", - заявила Бейлевельд, чьи слова приводит агентство NOS.

Отмечается, что накануне нижняя палата нидерландского парламента вынесла вотум недоверия и.о. главы Минобороны страны. Причиной этого стала плохая организация операции по эвакуации сотрудников посольства Нидерландов в Афганистане. В связи с этим вотум недоверия также был вынесен и.о. министра иностранных дел королевства Сигрид Кааг, которая уже объявила о своей отставке.