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17.09.2021 00:00
Рубрика: Власть

Юрий Борисов: Военные рассмотрят возможность приобретения Су-75 Checkmate

Текст: Иван Петров
Курирующий военно-промышленный комплекс страны вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что военные станут закупать для своих нужд однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate. Об этом чиновник рассказал журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Он принципиально отличается от истребителей, которые сегодня закупает Минобороны. Исторически для надежности приобретаются двухдвигательные самолеты. Самолет Су-75 - однодвигательный, что накладывает определенные требования по надежности", - пояснил замглавы российского правительства.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Министерство же обороны и Воздушно-космические силы, по словам Борисова, традиционно достаточно осторожно относятся к такой реализации. Хотя в мире, заметил вице-премьер, легкие однодвигательные машины достаточно широко распространены.

"В планах будущей госпрограммы вооружения будет рассмотрена возможность его приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Ведь иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которая предлагается на экспорт", - рассказал Юрий Борисов.

Относительно сроков вице-премьер напомнил, что недавно на МАКС-2021 был показан демонстратор - практический образец, который после соответствующих работ способен осуществить первый полет. "Начало летных испытаний - 2023 год. Я надеюсь, что у него будет спрос, ведь самолет обладает рядом характеристик соответствующих истребителям 5-го поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения. При наличии спроса организация массового производства, думаю, что 2025-2026 год. Это вполне реалистичные сроки. Иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские модели", - разъяснил чиновник.

По своим потенциальным характеристикам этот самолет, продолжил Юрий Борисов, обладает очень хорошим потенциалом. "У него есть все перспективы занять определенную нишу и у него уже есть потенциальные покупатели. Два критерия: быстрый вывод на рынок и разумная цена - это характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - заключил Юрий Борисов.

Напомним, в августе текущего года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что перспективный одномоторный истребитель Сухого Checkmate получит другое имя. "Checkmate - это рабочее название. В итоге мы, конечно же, придем к традиционной номенклатуре, к которой привыкли. Скорее всего, это будет Су-75, раз база берется от Су-57", - пояснял министр.

Прототип легкого истребителя Checkmate во многом базируется на технологиях Су-57. Среди его преимуществ назывались мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность работать с необорудованных аэродромов.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Правительство Вице-премьеры

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