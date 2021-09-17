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17.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К октябрю не исключено падение рубля до весенних показателей

Текст: Георгий Панин
Курс российской валюты к доллару движется в боковом тренде на уровне 72,7 рубля с подходом к уровню сопротивления 74-74,4 рубля. Но возможно и пробитие границ канала до показателей апреля.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Специально для "Российской газеты преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук описал факторы, определяющие волатильность рубля этой осенью:

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13%

- Во-первых, за август доля вложений нерезидентов в ОФЗ выросла до 20,9%. В номинальном выражении объем вырос на 175,7 млрд рублей. Это стало крупнейшим приростом за календарный месяц в 2021 году и вторым результатом за 2020-2021 годы. Увеличение числа держателей ОФЗ нерезидентами оказывает положительное влияние на курс рубля.

Инфляция в России на 6 сентября составила 6,74 процента. При этом за период с 31 августа по 6 сентября она составила 0,07%, что меньше, чем в августе. Принятое 10 сентября 2021 года на заседании Банка России решение об увеличении ключевой ставки до 6,75% направлено на таргетирование инфляции и ее снижении до 4,5-6,2% к концу года.

В октябре мы надеемся получить первые результаты такого воздействия на инфляцию. Также международные резервы Банка России на 3 сентября 2021 года выросли и составили 620,8 млрд долларов. Все это укрепляет российский рубль.

Во-вторых, котировки на российскую нефть марки Urals достигли уровня 72,05 доллара за баррель. В сентябре-начале октября мы прогнозируем, что цены останутся на уровне 71-72 долларов за баррель. Оснований для дальнейшего роста мы не видим из-за августовских данных об уменьшении переработки нефти в КНР и общим замедлением темпов роста экономики Поднебесной - второй по величине в мире.

В-третьих, стоимость октябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 15 сентября достигала 966,35 долларов за тысячу кубометров. Это самая высокая цена природного газа за последние 10 лет. Однако напрямую это не скажется на курсе российской валюты.

Текущие спотовые цены на газ являются чрезмерно высокими и неустойчивыми. Для сдерживания их Европе не хватает угля, от которого в связи с интенсификацией перехода на "возобновляемые источники энергии" поспешили отказаться. Снизить цены на природный газ для Европы с началом отопительного сезона сможет запуск "Северного потока - 2". Так что мы не исключаем введение новых санкций. Это, естественно, ослабит рубль.

В-четвертых, мы ждем сигналов от ФРС США, заседание которой состоится 21-22 сентября, о сроках и размере сворачивания монетарной политики количественного смягчения по вливанию денежных средств в американскую экономику после пандемии. Это укрепит доллар и ослабит рубль.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По нашему мнению, других факторов, которые могут оказать существенное влияние на курс рубля в долгосрочной перспективе, мы пока не видим.

Сейчас курс рубля движется на уровне 72,70 рублей за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления в 74-74,40 рубля за доллар. Однако рубль может ослабнуть до показателей апреля 2021 года (77 рублей за доллар). Прогноз по рублю к концу сентября - началу октября 73-75 рублей за доллар.

Поведение пары евро-доллар будет зависеть от решений, принятых на заседании ФРС США 21-22 сентября. В случае отсутствия данных о сроках и объемах сворачивания QE соотношение евро и доллара будет стремится к 1,19. Европейская валюта укрепится. В случае озвучивания данных о сроках и объемах сворачивания QE уровень соотношения евро и доллара устремится к значению1,1740. Продолжится укрепление американской валюты.

Сейчас соотношение евро и доллара находится на уровне 1,1830. На данный момент мы ожидаем к концу месяца курс европейской валюты на уровне 86-89 рублей.

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