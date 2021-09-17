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Рубрика: В мире

Как на Кубе начали прививать детей от коронавируса

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Куба стала первой страной в мире, где вакцинируют несовершеннолетних. В течение двух месяцев планируется привить подавляющее большинство юных кубинцев в возрасте от 2 до 18 лет. О том, как проходит процесс вакцинации и что о нем думают сами вакцинированные, - в материале корреспондента "РГ".

В минувший четверг в начальной школе имени Николаса Эстеванеса, расположенной в Гаване, было непривычно многолюдно. В учебном заведении даже можно вновь было услышать детские голоса, что особенно удивительно, ведь школы и университеты на Кубе уже давно работают дистанционно. За время пандемии очное обучение продолжалось не более двух месяцев, однако после очередной волны коронавируса в начале года в кубинской столице был вновь введен жесткий карантин, дети ушли на "удаленку", а вскоре им вообще фактически запретили выходить на улицы.

Фото: AP Photo
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Пока школы на Кубе по-прежнему закрыты, но теперь в конце тоннеля забрезжил лучик надежды. На Острове Свободы продолжается программа массовой вакцинации населения от COVID-19 кубинскими же препаратами. Причем отныне помимо взрослых здесь вакцинируют - впервые в мире - и детей в возрасте старше 2 лет. Программа вакцинации рассчитана на два месяца. Планируется, что она завершится к 15 ноября, и тогда-то возможно давно ожидаемое многими родителями событие: возобновление очного обучения.

Пока же на Кубе вакцинация детей только начинается. Часть из них будут привиты в оборудованных прививочных пунктах на территории школ, одной из которых и стала та самая школа имени Эстеванеса в столичном районе Пласа-де-ла-Революсьон. В школах будут прививать ребят 1-6 классов, а учеников средней и старшей школы - в поликлиниках.

Прививаются все

"Ежедневно здесь мы прививаем по 80 человек", - рассказывает мне медсестра в переоборудованной в прививочный кабинет столовой, пока ее помощница записывает в журнал вакцинированных данные очередного пациента.

Анне 9 лет, она терпеливо ждет завершения всех формальностей (до этого ее уже осмотрел доктор, проверив состояние здоровья, а затем она в отдельном кабинете ожидала своей очереди). Общительность кубинцам передается, похоже, с рождения. Именно 9-летняя девочка первой начинает разговор, спрашивая у меня, откуда я. Ответив, замечаю в ее легкое волнение, свойственное каждому ребенку перед уколом. Подбадриваю, как делают все взрослые, советую не бояться. На что в ответ получаю целую речь, не по-детски : "А я и не боюсь. Я знаю, что этот укол нужно сделать, только так мы сможем победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни. Без прививки не получится играть во дворе, не начнутся занятия в школе, мы не сможем поехать на пляж".

После прививки, пока девочка остается в течение получаса под наблюдением врачей, нахожу маму Анны. Женщина рассказывает, что довольна тем, что ее дочь оказалась в числе первых прививающихся. А какие-либо сомнения или переживания в ее глазах напрочь отсутствовали. Она рассказывает, что сама с мужем уже прошла полный курс вакцинации, что позволяет ей чувствовать себя более защищенной. Именно этого же женщина хочет и для своей дочери. Каких-либо побочных эффектов она не боится. Собственно, такую же позицию занимает абсолютное большинство жителей Острова: кубинской фармацевтической промышленности и местным ученым здесь принято доверять, в надежности и безопасности препаратов собственной разработки мало кто сомневается.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
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К слову, вакцинация на Кубе остается делом добровольным. Каких-либо формальных ограничений для отказавшихся от прививки тут не предусмотрено. Но при этом найти кого-либо отказавшегося от вакцинации практически невозможно. Вероятно, не последнюю роль в этом играет дисциплинированность кубинцев, а может и страх перед общественным порицанием, которому антипрививочники наверняка будут подвергнуты со стороны соседей и знакомых - на Кубе до сих пор все обо всех все знают.

Как бы то ни было, но обзвонив всех своих знакомых, я выяснил, что все дети уже записались на прививку и ждут своей очереди. Вопросы о том, знают ли они кого-либо, кто отказался от инъекции, обычно ставили собеседников в тупик и вызывали полное непонимание. Одним словом, прививаться тут будут все - от мала до велика.

Своими силами

Прививают на Кубе в подавляющем большинстве вакцинами местного производства (единственной зарубежной вакциной стал препарат китайской компании Sinopharm, поставленной на Кубу в виде гумпомощи в количестве 250 тысяч доз). Кубинский Центр государственного контроля за медицинскими препаратами и оборудованием одобрил экстренное использование вакцин Abdala, Soberana02 и Soberana Plus.

Детям положена исключительно Soberana02. По данным кубинских ученых, эффективность этого препарата крайне высокая. Например, проведенные исследования показали, что после вакцинации двумя дозами Soberana02 детей в возрасте 3-11 лет титры антител выросли в 4 раза. Высокие показатели кубинских препаратов заявляются и во взрослой возрастной группе. Так, в случае вакцинации по формуле "две дозы Soberana02 и одна - Soberana Plus" эффективность находится на уровне 91,2%, а у трехкомпонентной Abdala и того выше - 92,28%.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
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Впрочем, пока найти подтверждения столь радужных цифр в каких-либо еще источниках, кроме данных кубинских ученых, не получится. Никаких публикаций с результатами клинических испытаний кубинских вакцин в каких бы то ни было общепризнанных зарубежных научных изданиях пока не появлялось. Лишь недавно просочилась информация о том, что кубинцы начали взаимодействовать с ВОЗ по вопросу сертификации своих вакцин. Вскоре организацией будет создана специальная рабочая группа, которая и займется анализом предоставленных кубинцами результатов клинических испытаний. Предстоит выяснить и эффективность этих препаратов против дельта-штамма коронавируса, который стал доминирующим на Кубе.

Тем временем массовая вакцинация на Острове Свободы продолжается. По последним данным местного минздрава, полный курс вакцинации из трех доз прошли уже 4,3 миллиона человек из 11-миллионного населения страны. Об эффективности кубинских препаратов может свидетельствовать стабилизация ситуации с распространением коронавируса в самом густо населенном городе страны - Гаване. После начала массовой вакцинации в столице, бившей всевозможные антирекорды по росту заболеваемости COVID-19, эпидемиологическая обстановка в Гаване стабилизировалась и сейчас ежедневно здесь выявляют меньше новых случаев коронавируса, чем в других городах и даже целых провинциях с куда меньшим населением.

Впрочем, пока что говорить о победе Кубы над пандемией явно рано. В целом по стране заболеваемость и смертность находятся на весьма высоком уровне (хотя они несколько и снизились в сравнении с пиковыми значениями месячной давности). Как бы то ни было, власти всерьез намерены привить более 90% населения уже к ноябрю. Насколько местные вакцины помогут поставить точку в борьбе с пандемией на Острове Свободы еще только предстоит выяснить. Но вот сомневаться в том, что сами кубинцы проявят завидную сознательность и массово вакцинируются, не приходится.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вакцинация от коронавируса РГ-Фото

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