Какие возможности получат пользователи iPhone и iPad с iOS 15

Уже в понедельник, 20 сентября, вечером по московскому времени, ожидается релиз операционных систем iOS 15 и iPadOS 15. iOS 15 поддерживается всеми iPhone, начиная с iPhone 6s. iPadOS 15 получат 10,2-дюймовый iPad 8, все поколения iPad Pro, iPad 5 и 6 поколения, iPad mini 5-го поколения и iPad Air начиная с третьего поколения.

Apple обновила видеозвонки FaceTime. Была добавлена функция "Портрет" - теперь во время видеозвонков можно размывать задний фон. Еще одним нововведением является функция SharePlay - участники видеоконференций смогут совместно просматривать любой контент, в том числе фильмы и сериалы. Однако на запуске SharePlay доступна не будет - ее добавят чуть позже в этом году.

Звонки FaceTime теперь доступны не только пользователям "яблочных" устройств. Теперь на iPhone, iPad или Mac можно создать ссылку и переслать ее через Сообщения, Календарь, электронную почту или любое стороннее приложение, чтобы другой участник мог присоединиться к звонку FaceTime, используя веб‑браузер на устройстве под управлением Android или Windows.

В iOS15 появилась функция "Фокусирование". Она представляет собой систему фильтрации уведомлений. Пользователи могут настроить устройство таким образом, чтобы сконцентрироваться на текущих задачах. Например, девайс можно настроить в специальный "рабочий" режим и уведомления будут приходить только от коллег. Аналогичным образом настраиваются параметры и для выходных. Если настроить "Фокусирование" на одном устройстве, оно автоматически перенесется на другие девайсы Apple.

Поменяли дизайн уведомлений: появилась возможность добавлять фото контактов для людей, а значки приложений стали крупнее. Сводка уведомлений собирает несрочные уведомления и доставляет их в удобное время, например утром или вечером. Появилась возможность временно отключить звук уведомлений для любого приложения или беседы на ближайший час или день.