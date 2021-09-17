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17.09.2021 03:35
Рубрика: Общество

Самая рання карта Нового Света оказалась подделкой

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Карта Винланда, которая ранее датировалась документом XV столетия, оказалась изготовленной на 500 лет позже. К такому выводу пришли ученые Йельского университета после проведения спектроскопического исследования.
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"Карта Винланда - подделка. Здесь нет никаких сомнений. Новый анализ должен положить конец этому вопросу", - сотрудник Библиотеки редких книг и рукописей Йельского университета Рэймонд Клеменс.

Проведенный анализ установил, что надписи и рисунки береговой линии сделаны чернилами, изготовленными в начале прошлого века. А для того, чтобы ввести ученых в заблуждение карта была начерчена на пергаменте XV века, с которого удалили первоначальный текст.

Также ученые установили, что на оборотной стороне содержалась средневековая запись переплетчика. Изначально карта была нарисована на одном из последних листов рукописи "Speculum Historiale" - средневековой энциклопедии "Зерцало великое". Однако, когда карта прибыла в Йельский университет, то она была переплетена внутри тонкой копии книги "Hystoria Tartorum" - "История татар". Радиоуглеродное датирование показало, что их пергамент и бумага относятся к 1400-1460 годам.

Справка "РГ"

Впервые о Карте Винланда, с изображенной к западу от Гренландии Америкой, стало известно в 1957 году. Артефакт находился в одном из магазинов Женевы, где был приобретен за 300 тысяч долларов меценатом из США и в 1965 году подарен Йельскому университету. Поскольку это произошло вскоре после открытия в Ньюфаундленде поселения викингов XI века, то ученые предполагали - древняя карта подлинная.

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