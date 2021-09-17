Косачев заявил о полном провале дипломатии ЕС на российском направлении

Европарламент принял очередной антироссийский документ, который красноречиво иллюстрирует полный провал дипломатии ЕС, как минимум, на российском направлении - хотя больше признаков ее отсутствия в целом. Евродепутаты приняли рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между ЕС и Россией в виде резолюции, за которую проголосовали 494 европарламентария (103 - против, 72 - воздержались).

Что удивительно - Европарламент считает, что "ЕС должен фундаментально реформировать свою внешнюю политику, чтобы достойным доверия образом демонстрировать свои амбиции как влиятельного глобального игрока". Казалось бы - вполне разумный посыл, коль скоро все прежние действия и привели к полному тупику. Но - нет.

Оказывается, под "реформой" понимается именно закручивание и без того заржавевших "гаек": "быть готовыми" призвать к отключению России от SWIFT, "быть готовыми" усилить санкции, "быть готовыми" ограничить импорт ресурсов из РФ и т.п. Ну и "изюминка на торте": "ЕС должен быть готов не признать парламент России" и вообще убрать ее из ПАСЕ и других структур.

Итак, выборы не признаем, рвем торговые и финансовые отношения, убираем Россию со всех диалоговых площадок - это, похоже, и есть "триумф воли" европейской дипломатии, который призван демонстрировать "амбиции влиятельного глобального игрока".

Понимая уж слишком явную одиозность документа, его авторы (неизменная команда по большей части восточноевропейских "штатных" русофобов) решили нарисовать нечто вроде конструктива: это, мол, все не про Россию, а только про "режим". Которому надо дать отпор, но при этом заложить основу для сотрудничества с будущей демократической Россией. А демократическую Россию, разумеется, будут строить через воздействие ЕС на российское общество в обход властей. В других случаях это называется - вмешательство, но тут ведь цели святые. В общем, перефразируя классика: Россию славим которая есть, но трижды - которая будет.

Будущие "пряники" за хорошее поведение те же, что и привели к нынешнему "процветанию" Украины: визовая либерализация, свободная торговля и инвестиционные программы.

Хочется понять только одно, в каком мире и в каком веке живут эти люди? 175 здравомыслящих человек, конечно - довольно много, учитывая, в какой истерической атмосфере нетерпимости вынуждены они голосовать, когда в Европарламенте заходит речь о России. Наверняка их больше, и я понимаю тех, кто пока вынужден следовать дисциплине.

Но все равно картина, конечно, мрачная. Отцы-основатели единой Европы, думаю, сейчас бы пришли в ужас от шедевров "дипломатии" своих наследников.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.