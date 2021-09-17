КС разрешил гражданам не проходить досмотр детектором при медпротивопоказаниях

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил наказание жителю столицы, который отказался проходить досмотр металлодетектором. На это у мужчины были веские причины: состояние здоровья. Однако охрана на станции МЦК не прислушалась к человеку. А нижестоящий суд за отказ пройти досмотр назначил штраф в 20 тысяч рублей.

"Как следует из представленных материалов, Д. привлечен к административной ответственности за то, что, находясь на ТПУ МЦК "Хорошево", умышлено отказался выполнять требования инспектора службы транспортной безопасности о досмотре с помощью технических средств досмотра, направленные на обеспечение транспортной безопасности, и прорвался в перевозочный сектор", рассказывают во Втором кассационном суде.

Иными словами, мужчина буквально прорвался через охрану, настаивавшую на досмотре. Такое поведение - наказуемо. "За умышленное неисполнение требований транспортной безопасности в КоАП предусмотрен штраф для граждан от 20 до 30 тысяч рублей. Данную статью можно вменить гражданину в том числе за невыполнение законных требований сотрудников транспортной безопасности, например о прохождении досмотра с помощью технических средств", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что для досмотра граждан и принадлежащих им вещей на объектах транспортной инфраструктуры сегодня наиболее распространены технологии досмотра стационарными и ручными металлодетекторами.

"Этот тип оборудования позволяет обнаруживать большинство видов холодного и огнестрельного оружия, гранаты, металлические детали взрывных устройств, контейнеры с радиоактивными веществами и другие запрещенные к проносу металлические предметы. Однако закон разрешает отказываться от прохождения досмотра с помощью технических средств тем гражданам, кому по медицинским показателям опасно подвергаться излучению, исходящему от средств контроля. В этом случае предусмотрено, что такие лица досматриваются ручным способом", - пояснил Владимир Груздев.

В данной ситуации как раз у человека были уважительные медицинские причины уклониться от детектора. "В кассационной жалобе Д. утверждал, что у него не было умысла на невыполнение законных требований инспектора транспортной безопасности. Поскольку Д. по состоянию здоровья с 2016 года рекомендовано воздержаться от источников энергии электромагнитных полей, действия Д. были направлены на информирование инспектора транспортной безопасности о противопоказаниях к досмотру с применением технических средств досмотра; от прохождения досмотра ручным (контактным) способом он не отказывался. Более того, заявитель предъявил инспектору службы транспортной безопасности справку МСЭ о 2 группе инвалидности и уведомил о рекомендациях лечащего врача", рассказывают в кассационном суде.

Нижестоящие суды проигнорировали объяснения человека. И зря. "При таких обстоятельствах судья постановил отменить судебные решения в отношении Д. и прекратить производство по данному делу об административном правонарушении - в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления", - сообщили в кассационном суде.

Однако если здоровье позволяет, граждане обязаны выполнять требования служб безопасности. Об этом не так давно напомнил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Туда поступила жалоба от гражданина Ш., живущего в Красноярском крае. Он, "находясь в здании железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. имени газеты "Власть Советов", д.2, умышленно не исполнил требования сотрудника транспортной безопасности, а именно: в зоне досмотрового контроля не выполнил требование о прохождении досмотра содержимого коробки, находящейся при нем, препятствовал выполнению сотрудниками безопасности своих служебных обязанностей". За это мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кассация оставила наказание в силе.