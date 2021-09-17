Андрея Звягинцева готовятся выводить из комы

57-летнего российского режиссера, сценариста и актера Андрея Звягинцева, уже более двух месяцев находящегося в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом, отключили от систем искусственного поддержания жизни.

Как передает KP.RU, один из самых титулованных отечественных кинематографистов более двух месяцев находится на лечении в Германии. Причем состояние режиссера "Левиафана" было настолько тяжелым, что его ввели в искусственную, медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.

Но недавно Звягинцев от всех систем жизнеобеспечения отключили и, как сообщает издание, сейчас врачи готовятся выводить Звягинцева из комы. Сколько времени артист провел в медикаментозном сне - неизвестно. По некоторым данным, у режиссера было поражено более 90% легких.

Отмечено, что первый раз Звягинцев был госпитализирован еще в Москве в середине лета - сначала в Федеральный научно-клинический центр, потом - в городскую больницу имени Давыдовского. В Германии режиссер проходил реабилитацию.

"До сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются", - уточнили "осведомленные источники".

Ранее об улучшении состояния Звягинцева сообщила его экс-супруга Ирина Мишукова.

Андрей Звягинцев родился в 1964 году в Новосибирске. Снял ленты "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Нелюбовь". Лауреат премии "Сезар", "Ники", "Золотого орла", Каннского и Венецианского МКФ, дважды номинант премии "Оскар".