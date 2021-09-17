Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства

К судьбоносным событиям истории родной земли обращает население Беларуси День народного единства, который 17 сентября впервые отмечается в республике. Он приурочен к годовщине начала освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь смог воссоединиться.

В поздравлении, которое направил Александр Лукашенко жителям почти десятимиллионной страны в связи с государственным праздником, говорится, что "17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации".

Президент, также подчеркнул, что "пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом", - цитирует приветствие белорусского лидера его пресс-служба.

"Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов", - пожелал гражданам страны Александр Лукашенко.

Комментируя события довоенного периода, местные обозреватели напоминают, что белорусский народ никогда не мирился со своим подневольным положением. На протяжении двадцати лет он вел борьбу за социальное и национальное освобождение, которая в разное время принимала различные формы, но никогда не прекращалась. Нередкими были выступления рабочих и крестьян. Свой весомый вклад внесли культурно-просветительские организации, а во главе революционного движения долгие годы стояла коммунистическая партия.

Поэтому основная часть населения Западной Беларуси встречала советских солдат с радостью и оказывала действенную помощь. Во многих местах создавались военно-революционные комитеты, которые организовывали отряды из рабочих и крестьян. Эти формирования разоружали полицейских, брали под охрану мосты, предприятия, другие важные объекты.

После прихода Красной армии на территории Беларуси начали формироваться органы новой власти. Именно они занялись осуществлением первых преобразований, а затем организацией выборов депутатов в Народное собрание Западной Беларуси, которое состоялось 22 октября 1939 года в обстановке политического подъема.

Именно на заседании Народного собрания в Белостоке была принята Декларация о провозглашении советской власти и вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Таким образом, констатирует БЕЛТА, была восстановлена территориальная целостность республики, объединен белорусский народ, а территория и население республики увеличились почти вдвое.

День народного единства, констатирует агентство, служит еще одним напоминанием о незыблемости и самодостаточности белоруской нации и государственности, формирует чувство сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина.