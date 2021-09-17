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Рубрика: Общество

В марокканской пещере нашли древнейшее "ателье" возрастом 120 тысяч лет

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience
Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience

Американские археологи описали более шестидесяти инструментов для изготовления одежды, найденные на западе Марокко в пещере контрабандистов, где в древности располагалась стоянка кроманьонцев. Находка свидетельствует о самом раннем изготовлении и использовании одежды, а также о том, в этой местности зародились сложная культура и производство.

Фото: pixabay
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В исследовании, опубликованном iScience, говорится о том, 62 изделия изготовлено из костей, одно - из зуба кашалота. Древние люди сделали швейные изделия разными способами: полировали для гладкости, соскабливали костные заготовки с помощью каменного инструмента для создания формы или ударяли по кости камнем. Например, ученые нашли лопатки разных размеров для соскабливая и выделки.

Как предполагают ученые, зуб использовали в качестве отборника для придания формы каменным орудиям. И, как отмечено в научной работе - это самое раннее задокументированное использование зубов морского млекопитающего и единственное подтвержденное морское млекопитающее, оставшееся от плейстоцена в Северной Африке. Впрочем, ученые не отрицают, что повреждения, которые есть на зубе, могли быть получены не в ходе человеческой деятельности. Например, зуб мог деформироваться при поедании животным твердой пищи. Точную причину повреждений установят последующие исследования.

Также в пещере нашли другие кости животных того же временного периода со следами порезов, характерных для процесса снятия шкуры ради получения меха. Анализ этих останков показал, что ради меха убивали песчаных лисиц, обыкновенных шакалов и лесных кошек. То есть, вероятно, что в одной пещере происходил весь цикл появления одеяния: изготавливались швейные инструменты и тут же использовались при подготовке шкур.

Как подчеркнули исследователи, появление облачений и инструментов для их создания - этапы в развитии человечества. Они указывают на успехи в культурной и когнитивной эволюции, но до сих пор плохо изучены, из-за того, что меха и ткани не сохраняются до наших дней.

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