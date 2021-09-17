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17.09.2021 20:02
Рубрика: Власть

Медведев: Россия не боится санкций в связи с "Северным потоком-2"

Текст: Татьяна Замахина
Россию не страшат санкции, которые могут ввести в связи с запуском газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Напомним, что Германия и США в июле опубликовали заявление, где, в частности, говорится о необходимости продолжать транзит российского газа через Украину после 2024 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций против РФ, если та будет использовать энергию как оружие против европейских стран.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года", - заявил Медведев в интервью изданию Deutsche Welle. Он подчеркнул, что в условиях санкций Россия продолжила свое развитие и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. "Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции", - добавил зампред Совбеза.

Медведев, кроме того, высказал мнение, что история вокруг "Северного потока-2" в значительной степени продиктована коммерческими интересами США. Однако новая администрация президента Джо Байдена, по его оценке, все же "проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии".

И хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это" уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект", резюмировал Медведев.

Также он заявил, что США в значительной мере виноваты в ухудшении отношений между Россией и Западом, которые с 2014 года "вошли в спираль противоречий". Так он ответил на вопрос о том, кто виноват, что отношения испортились. Он напомнил, что сначала были введены именно санкции США против РФ, затем - Европейского союза, после чего последовали контрмеры России. По его оценке, отношения РФ с Западом также "стали заложником союзнических отношений внутри НАТО и консолидированной позиции Европейского союза".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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