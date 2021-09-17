Мясников назвал смертельно опасные ошибки гипертоников

Многие люди после диагноза "гипертония" продолжают вести прежнюю жизнь, забывая о том, что повышенное давление является "тихим убийцей". Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Вы должны понимать, что теперь у вас есть хроническая и неизлечимая болезнь. Ваша задача - привести ее к норме и держать под контролем", - подчеркнул он, напомнив, что неконтролируемая гипертония может привести к инфарктам и инсультам.

Тем не менее, по словам специалиста, гипертония не является приговором и не означает, что человек должен отказаться от активного образа жизни. Он отметил, что постоянное измерения давления и бесконтрольный прием препаратов не прибавят здоровья, а лишь навредят организму.

Для того, чтобы не запустить болезнь, Мясников рекомендовал избавиться от лишнего веса, избегать отеков, ограничить потребление сладкого и включить в рацион большей овощей и фруктов.