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17.09.2021 17:31
Рубрика: Общество

Мясников назвал смертельно опасные ошибки гипертоников

Текст: Матвей Линник
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Многие люди после диагноза "гипертония" продолжают вести прежнюю жизнь, забывая о том, что повышенное давление является "тихим убийцей". Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости
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"Вы должны понимать, что теперь у вас есть хроническая и неизлечимая болезнь. Ваша задача - привести ее к норме и держать под контролем", - подчеркнул он, напомнив, что неконтролируемая гипертония может привести к инфарктам и инсультам.

Тем не менее, по словам специалиста, гипертония не является приговором и не означает, что человек должен отказаться от активного образа жизни. Он отметил, что постоянное измерения давления и бесконтрольный прием препаратов не прибавят здоровья, а лишь навредят организму.

Для того, чтобы не запустить болезнь, Мясников рекомендовал избавиться от лишнего веса, избегать отеков, ограничить потребление сладкого и включить в рацион большей овощей и фруктов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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