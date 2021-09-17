Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"

Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, сообщил официальный Telegram-канал правительства. Волеизъявление он сделал с помощью дистанционного электронного голосования, не отходя с рабочего места в Белом доме. "Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", - прокомментировал он процедуру после заполнения двух бюллетеней.

- Примите участие в выборах. От вашего голоса многое зависит, - обратился Мишустин к гражданам страны. - Голосование на выборах депутатов Государственной Думы - очень важно для всех нас. В эти дни мы - граждане России - определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее.

На электронном участии в выборах остановились многие члены кабинета министров. Как ранее сообщили в правительстве, таким образом свой голос намерены отдать вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, главы Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкультуры Ольга Любимова, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минцифры Максут Шадаев.