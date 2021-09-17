Миллер ожидает роста импорта газа Китаем до 300 млрд кубометров

К 2030 году импорт газа Китаем может составить 300 млрд кубометров в год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, по трубопроводу "Сила Сибири" с начало его запуска в декабре 2019 года Россия поставила в Китай уже более 10 млрд кубометров газа.

"Наши поставки газа в Китай растут, в некоторые дни суточная прокачка по "Силе Сибири" превышает контрактные обязательства. Это делается по просьбе наших китайских коллег", - сказал Миллер.

При этом он напомнил, что сейчас прорабатывается "Сила Сибири-2", который позволит поставлять газ из Западной Сибири как в Европу, так и в крупные промышленные центры Восточной Сибири, а также страны Азию. По мнению главы "Газпрома", именно восточное направление экспорта газа на сегодняшний день имеет наибольшие перспективы.

Для сравнения, сейчас экспорт российского газа во все страны Европы составляет чуть менее 200 млрд кубометров в год.