Министр обороны Беларуси высоко оценил прошедшие учения "Запад-2021"

Как завершающий аккорд масштабных совместных учений "Запад-2021" прошла на белорусском общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области парадным строем новейшая техника Союзного государства, участвующая в маневрах. Длинной вереницей боевых машин растянулись на плацу танки Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты и десанта, реактивные системы залпового огня БМ-21 и "Торнадо".

Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены на высоком качественном уровне, подтвердил 17 сентября министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на закрытии белорусско-российского стратегического учения, передает БЕЛТА.

Военачальник обратил внимание на символичность завершения маневров во время празднования в республике Дня народного единства. "Учрежденный в честь события, произошедшего 17 сентября 1939 года, когда Красная армия начала свой освободительный поход, в результате которого белорусский народ воссоединился в едином государстве. Белорусы помнят свою историю, и так будет всегда", - выразил уверенность министр.

Особенностью прошедшего учения, по его словам, стало участие в нем партнеров из Казахстана. Проведенное в точном соответствии с утвержденным замыслом, оно "позволило повысить оперативную совместимость штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием", - констатировал министр.

Кроме того, маневры продемонстрировали высокий уровень полевой и воздушной выучки соединения воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. "Мы получили возможность выверить выбранное направление военного строительства, апробировать положение уставных документов, разработанных в вооруженных силах двух стран, определить дальнейшие пути сотрудничества в интересах развития ВС и укрепления обороноспособности государств", - сообщил генерал-лейтенант.

Подчеркнув глубокую историческую связь поколений, министр особо отметил, что учение прошло на священной белорусской земле, где в годы Великой Отечественной войны развернулось небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору. "Решающий вклад в разгром врага, спасения всего человечества внесли народы Советского Союза. Наши отцы и деды вместе отстояли Отечество, а сегодня мы вместе в условиях глобальной нестабильности и эскалации напряженности защищаем независимость наших стран. При этом совместная военная деятельность, военное сотрудничество как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ, в том числе проведение совместных учений, вносит весомый вклад в обеспечение региональной безопасности", - констатировал Хренин.

И хотя, пояснил он, детальный разбор учения еще впереди, уже сегодня можно утверждать, что "мы смогли сверить ориентиры в подготовке и строительстве наших вооруженных сил, определить ее общую перспективу".

Военачальник в очередной раз дал понять, что Беларусь ни одну страну не расценивает как противника. Однако, добавил он, в ходе учений его участники убедились, что могут "в кратчайшие сроки осуществить перегруппировку российской части войск РГВ(С) на территорию Беларуси и в ее составе подготовить и отразить наступление любого противника, который захочет посягнуть на нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет".