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17.09.2021 20:32
Рубрика: Власть

Минобороны предложило установить День Трубопроводных войск

Текст: Владимир Баршев
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Минобороны выступило с инициативой установить еще один "красный день календаря", а именно День Трубопроводных войск. Уведомление о разработке соответствующего документа размещено на портале проектов нормативных актов.

Фото: Константин Завражин
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Такой день предлагается установить 14 января. Именно в этот день в 1995 году директивой Военного министра СССР начальнику Генерального штаба СА генералу армии Штеменко С.М. было поручено утвердить штаты отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу № 1, его формировании и размещении на фондах склада горючего № 592 (ст. Ильино).

"Установление 14 января - Днем Трубопроводных войск окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих", - говорится в обоснование уведомления.

Трубопроводные войска входят в состав тыла Вооруженных сил РФ и обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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