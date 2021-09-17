Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 47,5 миллиона россиян, из них 41 миллион привит полностью, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, два компонента вакцины получил по последним данным 41 миллион россиян, еще 6,5 миллиона поставили первую прививку.

Также он сообщил, что лишь 2-3% россиян, которые получили приглашение на углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, прошли обследования.

"Сегодня, к сожалению, это в пределах 2-3%", - цитирует министра ТАСС.

Как ранее стало известно, углубленную диспансеризацию пройдут около 8,5 миллиона россиян. Специальные обследования предназначены для тех, кто переболел коронавирусом - чтобы обнаружить возможные осложнения, но пройти диспансеризацию могут все желающие.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, хотя и более низкими темпами.