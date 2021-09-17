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17.09.2021 14:15
Рубрика: Общество

Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Текст: Евгения Думанская

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 47,5 миллиона россиян, из них 41 миллион привит полностью, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам министра, два компонента вакцины получил по последним данным 41 миллион россиян, еще 6,5 миллиона поставили первую прививку.

Также он сообщил, что лишь 2-3% россиян, которые получили приглашение на углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, прошли обследования.

"Сегодня, к сожалению, это в пределах 2-3%", - цитирует министра ТАСС.

Как ранее стало известно, углубленную диспансеризацию пройдут около 8,5 миллиона россиян. Специальные обследования предназначены для тех, кто переболел коронавирусом - чтобы обнаружить возможные осложнения, но пройти диспансеризацию могут все желающие.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, хотя и более низкими темпами.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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