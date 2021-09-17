На выборах в Тамбовской области работают сурдопереводчики

На избирательном участке, организованном в тамбовском техникуме отраслевых технологий работают сурдопереводчики и волонтеры.

- Мы - базовая организация по сопровождению профессионального инклюзивного образования, у нас учится много ребят с нарушениями слуха и есть два сурдопереводчика. Они помогают на выборах не только нашим студентам, но и посетителям, которые в этом нуждаются, приводит пресс-служба администрации Тамбовской области слова председателя участковой избирательной комиссии Аннеты Эйн.

Волонтеров тоже набрали из студентов и специально обучили. Они знают, как и кого сопровождать: маломобильных избирателей, людей с плохим зрением. Волонтеры меняются каждые четыре часа, сурдопереводчики будут работать в техникуме все три дня голосования.

Всего в регионе подготовлено две тысячи волонтеров для работы на избирательных участках. Помимо помощи в передвижении они готовые рассказать о порядке выборов, познакомить с информационными материалами о кандидатах.