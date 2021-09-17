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17.09.2021 07:10
Рубрика: В мире

На выборы в Германии будут пускать привитых и непривитых

Текст: Екатерина Забродина
В день выборов в бундестаг 26 сентября в Германии не будет разделения на привитых и непривитых граждан. Последних допустят на участки безо всяких оговорок, но маски придется носить всем.
Фото: Michael Probst/AP Фото: Michael Probst/AP
Фото: Michael Probst/AP

Тот факт, что власти не собираются ограничивать избирательные права тех, кто по каким-либо причинам до сих пор не вакцинировался от ковида, подтвердил глава федеральной избирательной комиссии Георг Тиль. Это решение выглядит весьма принципиальным на фоне частичного ужесточения требований к посещению общественных мест. В некоторых землях уже недостаточно даже ПЦР-теста, чтобы сходить в ресторан, клуб, театр или музей, - на входе принимаются исключительно прививочные сертификаты или справки об антителах после болезни.

Фото: Николай Филяков / РИА Новости
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Правило "трех П" ("привился, переболел, протестировался"), обычное для других общественных мест в ФРГ, на избирательных участках действовать не будет, сообщил Тиль. В теории власти могли бы обязать непривитых граждан проголосовать по почте, но не стали этого делать. "Каждый сможет воспользоваться своим избирательным правом", - отметил чиновник. Однако "гигиенические концепции" никто не отменял. Чтобы обеспечить безопасность избирателей, повсеместно будет действовать масочный режим. Носить нужно именно респираторы класса FFP-2. При этом каждая избирательная комиссия вправе самостоятельно решать, как поступать с нарушителями, которые откажутся добровольно использовать защиту рта и носа. А такие наверняка найдутся - например, среди сторонников "ковид-диссидентского" движения "Альтернативное мышление", которые на свои демонстрации принципиально приходят без масок и не соблюдают дистанцию.

Между тем некоторые немецкие регионы недавно пошли по пути ужесточения правила "трех П", пишет Spiegel online. Пионером стал Гамбург, а вслед за ним еще семь федеральных земель (Берлин, Гамбург, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Саксония и Нижняя Саксония) ввели у себя "правило двух П". Оно усложнит жизнь для непривитых, которые, возможно, теперь не смогут попасть в некоторые развлекательные, культурные и спортивные заведения и на массовые мероприятия даже с экспресс-тестом, оплаченным из собственного кармана.

Впрочем, новое правило вводится в целом на экспериментальной и добровольной основе - во всяком случае пока. То есть выглядит, скорее, как предложение бизнесу со стороны властей, а не как повинность. Заведения, которые хотят открыть двери только для клиентов с антителами (им зато предоставят больше свобод вплоть до возможности не носить маски), должны зарегистрироваться в специальной системе. Как признает издание, от этого возникла неразбериха, поскольку далеко не все бизнесмены готовы лишиться значительной части клиентов. Единообразия в применении этого правила нет еще и потому, что некоторые земли все же предусматривают обязательную изоляцию непривитых, если цифры заражений и госпитализаций поползут вверх.

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