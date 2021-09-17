Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков

Российские банки в этом году получат рекордную прибыль благодаря росту бизнеса и низким расходам на резервы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

"Сами банки не только избежали больших потерь или заметного ухудшения качества кредитных портфелей, но и сохранили прибыль​​​. В этом году, благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы, прибыль банков будет рекордной", - сообщила она.

В июле ЦБ сообщил, что российские банки за первое полугодие 2021 года получили рекордную в истории чистую прибыль, почти 1,2 трлн рублей. В первом квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 578 млрд рублей, во втором квартале - 621 млрд рублей. В 2021 году Банк России ожидает прибыли банковского сектора в 2 трлн рублей. В 2020 году банки заработали 1,6 трлн рублей, в 2019 году - 1,715 трлн рублей.