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17.09.2021 08:09
Рубрика: Экономика

Набиуллина анонсировала рост ставок по банковским вкладам

Текст: Евгения Думанская
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ставки по банковским вкладам вернутся на привлекательный уровень, реально превышающий размер инфляции, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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Она отметила, что уже сейчас ставки могут быть в положительной зоне, например, если при использовании годового депозита в течение этого времени инфляция вернется к целевому показателю.

Рост процентов по ставкам не станет проблемой для банков, добавила глава ЦБ. Она рассказала, что сейчас идет процесс замедления перетока средств со вкладов в другие инструменты. В частности, из-за низких ставок средства перераспределились в фондовый рынок и недвижимость.

"Пик перетока на фондовый рынок у нас был во втором квартале, сейчас он замедлился, на рынок недвижимости тоже, видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

По итогам первой декады сентября максимальная ставка по вкладам в среднем снизилась до 6,15% -в конце августа она составляла 6,17%. Этот показатель учитывает доступные для любого клиента условия по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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