Набиуллина анонсировала рост ставок по банковским вкладам

Ставки по банковским вкладам вернутся на привлекательный уровень, реально превышающий размер инфляции, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что уже сейчас ставки могут быть в положительной зоне, например, если при использовании годового депозита в течение этого времени инфляция вернется к целевому показателю.

Рост процентов по ставкам не станет проблемой для банков, добавила глава ЦБ. Она рассказала, что сейчас идет процесс замедления перетока средств со вкладов в другие инструменты. В частности, из-за низких ставок средства перераспределились в фондовый рынок и недвижимость.

"Пик перетока на фондовый рынок у нас был во втором квартале, сейчас он замедлился, на рынок недвижимости тоже, видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

По итогам первой декады сентября максимальная ставка по вкладам в среднем снизилась до 6,15% -в конце августа она составляла 6,17%. Этот показатель учитывает доступные для любого клиента условия по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов.