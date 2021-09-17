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17.09.2021 11:21
Рубрика: Экономика

Набиуллина призвала банки "не пилить сук, на котором сидят"

Текст: Роман Маркелов
Банк России будет уделять особое внимание поведенческому надзору и призывает банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиентов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", - подчеркнула Набиуллина.

Фото: Александр Корольков/РГ
Набиуллина рассказала, при каких условиях ЦБ снизит ключевую ставку

По ее словам, над этой темой необходимо подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", - сказала Набиуллина.

Так, банки должны перестать вводить своих клиентов в заблуждение, скрывать информацию об условиях кредитования, прекратить навязывать дополнительные услуги, подчеркнула глава Банка России. Она напрямую заявила, что регулятор не удовлетворен поведением банков. По словам Набиуллиной, борьба с недобросовестными практиками теперь стала для ЦБ приоритетом такого же уровня, каким несколько лет назад было очищение банковского сектора от недобросовестных игроков.

Набиуллина рассказала, что накануне видела рекламу одного из банков, где кредит предлагался под 5% годовых (сейчас это скорее уровень ставок по вкладам, да и то не везде - "РГ"). "Все мы знаем, что это, по сути, обман, и получить кредит под такую низкую ставку невозможно. И если почитать внимательно условия, написанные мелким шрифтом, то такая ставка действует только при оформлении страховки, которая существенно удорожает кредит", - сказала глава ЦБ. Это не единичный случай, почти все крупные банки заманивают клиентов таким образом, продолжила она.

"Именно заманивают, другого слова и не подберешь. Вообще, навязывание условно добровольных страховок, в том числе двойных или тройных, которые служат для обхода полной стоимости кредита и повышенных надбавок - это распространенная практика. Розничные ставки и так высокие, а если посчитать все связанные комиссии и платежи, то в ряде случаев получается, что заемщики должны платить до 30% годовых или даже больше", - указала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ не оставит просто так подобные практики и будет их пресекать.

Экономика Финансы Банки Рынок кредитования

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