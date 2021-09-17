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17.09.2021 12:53
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала о приватизации Национальной системы платежных карт

Текст: Роман Маркелов
Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости
Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости

В Банке России пока не обсуждают вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Ассоциации банков России.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Мы считаем нецелесообразным обсуждение этого вопроса сейчас, ну в ближайшие хотя бы два-три года", - сказала Набиуллина (цитата по РИА Новости). По ее словам, обсуждать вопрос приватизации НСПК сейчас нецелесообразно, поскольку перед ней стоит задача по развитию проектов инфраструктуры для цифровых финансов, которые нужны всем участникам. "Мы считаем, что это общенациональная задача, и поэтому пока рано ставить вопрос по приватизации, но с другой стороны, интерес участников к этому активу нас тоже радует, значит он привлекательный", - сказала глава ЦБ.

Ранее о том, что приватизировать НСПК преждевременно и этот вопрос не будет обсуждаться в ближайшие годы, заявлял на Восточном экономическом форуме глава НСПК Владимир Комлев. Впервые о том, что Минфин обсуждает возможность приватизации НСПК, сообщал в августе "Коммерсант".

НСПК создана в 2014 году, это операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир". Сейчас НСПК полностью принадлежит Банку России.

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