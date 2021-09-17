Началась кадетская смена школьников Союзного государства "За честь Отчизны"

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в Беларуси открылась гражданско-патриотическая кадетская смена Союзного государства "За честь Отчизны".

"Социокультурная среда кадетской смены, насыщенная историческими, национальными, военно-патриотическими ценностями, нормами морали, традициями, символами и ритуалами ежегодно привлекает делегации обучающихся кадетских корпусов из Российской Федерации к участию в мероприятии Союзного государства", - подчеркнул, приветствуя кадетов, замминистра просвещения России Денис Грибов.

В смене, которая продлится до 4 октября, принимают участие около 500 школьников 9-10-х классов из России и Беларуси. Это 42 делегации. Главным событием встречи станет День Союзного государства 22 сентября с праздником "Славянской верности союз" и кадетским балом "Во славу военного содружества". Ребята увидят показательные выступления спецподразделений и представителей Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Кроме того, запланированы двухдневная экскурсия "Подвиги немеркнущей славы", торжественный марш-парад и возложение цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Ждут кадетов и традиционный смотр-конкурс строя и песни, состязания знатоков военной истории, военно-спортивная эстафета "Ураган", соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и даже конкурс чтецов "Сердцем к подвигу ты прикоснись".

Справка "РГ"

Смена проводится в рамках плана работы Минпросвещения России и Минобразования Беларуси. Сотрудничество в сфере образования направлено на укрепление дружеских связей между школьниками двух стран, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, содействие развитию детского-юношеского туризма, выявление и поддержку талантливых и одаренных детей в области научно-технического творчества, развитие у них интереса к инженерно-техническим профессиям и исследовательской деятельности, а также популяризации кадетского движения, воспитание чувства преемственности поколений на основе знакомства с общим историческим прошлым.