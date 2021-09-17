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17.09.2021 22:32
Рубрика: Культура

Нелегалы открывают лица и тайны

Текст: Николай Долгополов
18 сентября в 21:05 на телеканале "Культура" - премьера третьего фильма из документальной серии "Разведка в лицах". Герои картины, и не только экранные, наши разведчики-нелегалы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сценарист и режиссер, заслуженный деятель искусств России Ирина Свешникова сняла немало фильмов. Многие из них о войнах в Анголе, Лаосе, Вьетнаме, Афганистане... Как добивалась эта красивая стройная женщина права работать с камерой в самых на тот момент горячих точках беспокойной нашей планеты? Про таких, как Ирина Георгиевна, говорят - "бесстрашные".

Фото: предоставлено Киностудией им. М. Горького
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И, конечно, извилистые творческие и жизненные пути-дороги привели в самую засекреченную, остававшуюся в тени отечественную разведку. Причем нелегальную, о людях которой Ирина Свешникова сняла и снимает немало великолепных фильмов. Но этот - самый откровенный, а потому и интересный для любого зрителя.

Приближается 100-летие отечественной нелегальной разведки. Возможно, миновали некие сроки давности и секретности. Разрешено, наконец, приоткрыть архивы. В том числе и личные, в которых дожидались и дождались своего часа умело снятые, нет, не стандартные интервью, а сокровенные беседы Свешниковой с людьми, фамилий которых мы долгое время не знали. Ирина Георгиевна терпеливо ждала своего часа. И дождалась. Эти кадры если и появлялись, то, возможно, в специальных лентах для исключительно узкой аудитории. Съемки датированы, порой, временами давними. Рассказы разведчиков-нелегалов обращены в наше исключительно тревожное сегодня. Здесь нет никаких игр в разведку. Свешникова никогда не прибегает к постановочным кадрам. Только документальная правда. Здорово снятая и преподнесенная.

Не хотелось бы в анонсе раскрывать все секреты, которые будут раскрыты в субботу в 21:05 на канале "Культура". Включайтесь и за час, что длится кинопоказ, вы откроете для себя много нового.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Блокнот Долгополова Гид-парк

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