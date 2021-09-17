ООН: На здания и предприятия приходится 39% выбросов парниковых газов

Согласно отчету, подготовленному экспертами ООН, в настоящее время на здания и предприятия приходится 39 процентов мировых выбросов парниковых газов. Почти 28 процентов приходится на так называемые производственные выбросы, а 11 процентов - на строительные материалы и само строительство зданий.

Отчет был подготовлен в преддверии 26-й Конференции стран-членов ООН по изменению климата, известной как COP26, которая состоится в Глазго в ноябре. В ходе нее мировые лидеры обсудят усилия по борьбе с климатическим кризисом.

По оценкам аналитиков центра Taronga Ventures, специализирующегося на устойчивых инновациях и технологиях, инвестиции в экологически чистые здания могут предложить реальное решение для сокращения выбросов в одном из самых загрязняющих атмосферу секторов экономики мира. Как отметил Ави Найду, управляющий директор компании в интервью телеканалу CNBC, предприятия выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем транспортные средства. Экологические, социальные и управленческие инвестиции, или ESG, становятся все более популярными в последние годы, в основном после пандемии коронавируса.

По оценкам Goldman Sachs, декарбонизация экономики может стать рыночной возможностью на сумму до 30 триллионов долларов в течение следующих двух десятилетий, включая инновации в суперсовременные строительные технологии, различные виды бетона, различные методологии.