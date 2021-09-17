Опубликована деловая программа Евразийского женского форума

На официальном сайте третьего Евразийского женского форума, который пройдет 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, опубликована его деловая программа. Организаторами форума выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств, оператор форума - Фонд Росконгресс.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила: "Подготовленная нами программа Евразийского женского форума отражает настрой женщин всего мира объединяться, расширять сотрудничество и укреплять дружбу, чтобы внести весомый вклад в решение самых насущных глобальных задач".

С 5 по 11 октября также пройдет региональная неделя Евразийского женского форума. По словам Галины Кареловой, каждый день будет посвящен определенной теме. В частности, участники обсудят Национальную стратегию в интересах женщин в действии, вопросы обеспечения женского здоровья, будущее женского предпринимательства, новые подходы к участию женщин в развитии сельского хозяйства и модернизации агропромышленного комплекса. Пройдет и 17-часовой марафон женского лидерства, в котором смогут принять участие женщины из всех регионов России. "Эта неотъемлемая часть форума задаст тон, настрой самому форуму, объединяющему женщин из разных стран".

В деловую программу вошли десятки мероприятий, которые состоятся в музейно-выставочном комплексе "Вселенная воды" и в Таврическом дворце. "Программа станет основным гайдом-помощником участников форума. В ней все мероприятия разделены не только по дням, но и по темам, указаны конкретные вопросы дискуссий. Уверена, благодаря этому документу гости форума смогут быстро сориентироваться в насыщенном потоке событий", - считает Галина Карелова.