Памфилова: Дистанционно проголосовали в шести регионах до половины от записавшихся

В шести регионах, кроме Москвы, приняли участие в дистанционном электронном голосовании 35-50% от записавшихся на него избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Масштаб в основном по электронному голосованию в Москве. Во всех остальных шести регионах меньше доля людей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, это от 5% до 9%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

На дистанционное электронное голосование в столице записались около двух миллионов избирателей, а в остальных шести регионах - примерно 600 тысяч. "Но из тех людей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, в Мурманске уже проголосовали по федеральному и одномандатному округу около 46%, в Курске - около 43-43%, Нижний Новгород - чуть более 35%, в Ростове - чуть более 46% по федеральному округу, по одномандатным 38%, в Ярославле почти половина проголосовала, а в Севастополе приближается к 35%", - отметила глава Центризбиркома.

По ее мнению, важно отработать все механизмы, поскольку в техническую комиссию ЦИК вовлечены ведущие IT-специалисты.

"Есть еще общественная комиссия по наблюдению за процессом, поскольку он не настолько визуален, по сравнению с реальностью, где пришел, опустил бюллетень - здесь надо иметь квалификацию, чтобы точно понимать, что происходит, что точно обеспечена достоверность и тайна голосования, чтобы можно было с технического языка перевести на обычный", - пояснила Элла Памфилова.

Помимо Москвы, дистанционное электронное голосование проводится в Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.