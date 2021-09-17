Памфилова: Половина атак на ресурсы онлайн-голосования идет из США

На портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ведутся серьезные интернет-атаки, причем половина из них - из США, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Смотрите, какие у нас атаки идут. Не зря я говорила, почему мы изменили модель видеонаблюдения в этом году - потому что никогда такого раньше не было. Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru по ДЭГ очень серьезные атаки идут", - сообщила Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.

По ее словам, 50% атак идет из США, из Германии - 25%, из Кореи - 20%, из Китая - 5%.

Что касается атак на Единый портал госуслуг, то они тоже "зашкаливают", отметила глава Центризбиркома.

"Мы не сочиняем ничего, интерес к выборам большой. Самое дорогое в ДЭГ и в системе видеонаблюдения - это действительно контрбезопасность", - добавила Элла Памфилова.