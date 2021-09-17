Памфилова пообещала дать бой провокаторам на выборах

Провокаторов на выборах будет немало, но российская избирательная система готова давать им бой, убеждена председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Глава Центризбиркома напомнила, что для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки. "Провокаторов будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов "чистых", а сколько "грязных". Большие зарубежные деньги нужно отрабатывать без стыда и совести", - добавила Памфилова.

При этом председатель комиссии поблагодарила всех наблюдателей, которые будут добросовестно следить за процессом выборов. "Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать ", - резюмировала Элла Памфилова.