Памфилова призвала не допускать очередей на избирательных участках

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала не допускать на избирательных участках очередей и нарушения санитарной дистанции.

Обращаясь к региональным избиркомам, она потребовала оперативно решать подобные проблемы.

"С утра мы увидели, что на некоторых участках были очереди, не соблюдается дистанция санитарная. Это недопустимо, - заявила она в информационном центре ЦИК. - Коллеги, следите, если образовываются очереди, предпринимайте дополнительные меры, чтобы дистанция соблюдалась".

По ее словам, у граждан есть право воспользоваться механизмом "мобильный избиратель", который позволяет голосовать по месту нахождения. От того и возможен наплыв. "Ситуацию в некоторых регионах прошу не допускать более", - заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Большом Афанасьевском переулке в районе Арбат в Москве наблюдается большая очередь, около 400 человек. Мосгоризбирком объяснил это тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие.