Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Государственную думу России. Об этом сообщил синодальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Предстоятель Русской православной церкви, как сообщили в синодальном отделе, проголосовал в пятницу, 17 сентября, в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Справка "РГ"

Общероссийское голосование в парламент и иные местные выборы пройдут в 2021 году в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.