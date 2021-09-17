Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России

Задача по улучшению бизнес-климата в России остается, несмотря на решение Всемирного банка отказаться от рейтинга Doing Business.

"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается, и ее актуальность лишь растет со временем", - заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - сказал Песков. "Что касается критерия измерений, будет выбран другой, я пока не знаю какой", - заключил он.