Песков оценил перспективы саммита "пятерки" СБ ООН

Саммит "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на повестке, но нет понимания по готовности США, по месту и времени. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обилие вопросов, чрезвычайно серьезных проблемных ситуаций, наверное, диктует необходимость такого саммита, подтверждает необходимость такого саммита. Но до сих пор нет понимания по готовности США и по выбору возможной даты и места", - отметил Песков.

Напомним, что организовать встречу лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании предложил президент РФ Владимир Путин.