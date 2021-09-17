Песков оценил роль США в возможном влиянии на Киев

США могли бы содействовать в реализации Минских соглашений, но не оказывают такого воздействия на Киев, хотя и влияют на решения украинского руководства. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США обладают определенным существенным влиянием на то, что происходит в Киеве, и изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства", - заявил Песков.

"С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние", - добавил он.

"Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было", - заключил пресс-секретарь президента.