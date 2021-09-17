Песков поддержал Меркель в оценке ситуации по урегулированию на Донбассе

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе ничтожен, правильное. Как заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Абсолютно".

Говоря о том, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, Песков подчеркнул: "Оказать влияние на Киев, чтобы побудить выполнять Минский комплекс мер".

Пресс-секретарь президента также считает, что США могли бы оказать влияние на Киев в этом плане, но до сих пор они этого не сделали.