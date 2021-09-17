Песков рассказал подробности голосования Путина

Президент для голосования на выборах депутатов Госдумы использовал телефон одного из своих помощников, сообщил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что у Владимира Путина нет смартфона, он об этом говорил сам. "Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", - сказал Песков.

Для регистрации в системе электронного голосования нужна учетная запись на портале "Госуслуги" (у президента она есть) и номер мобильного телефона российского оператора.